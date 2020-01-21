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21 января • обновлено в 22:34
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Лунный календарь на 22 января: берегите здоровье

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Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в среду, 22 января, многие могут почувствовать небольшое недомогание, возможны некритичные проблемы со здоровьем.

В то же время любые действия с недвижимостью будут особенно удачными, сообщает OBOZREVATEL.

На 22 января выпадает 27-й и 28-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Козерог.

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В этот день рекомендуется решать все сугубо материальные вопросы: покупка-продажа недвижимости, аренда, ремонт, финансы и прочее. Удачной будет покупка автомобиля и другие крупные приобретения. В то же время взаимодействие с любыми государственными структурами может не принести желаемого результата.

В среду следует с особым вниманием отнестись к советам друзей и партнеров – они могут оказаться полезными.

Лунный календарь на 22 января

Лунный календарь на 22 января

День пройдет под знаком Меркурия, бога торговли и коммуникаций. Он будет благоприятен для журналистов, программистов и всех, чья работа так или иначе связана с информацией. Люди, занятые в бизнесе, смогут добиться многого при условии, что будут действовать смело и решительно.

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22 января очень хорошо будет даваться решение задач, которые требуют приложения умственных усилий, концентрации внимания и сосредоточения. Это лучший день для школьников и студентов, чтобы подогнать все "хвосты".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 января по Таро Казановы. Он обещает успех в любви Весам и исцеление Рыбам.

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лунный календарь
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