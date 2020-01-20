Лунный календарь на 21 января: осторожней с недвижимостью

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, во вторник, 21 января, не рекомендуется решать вопросы, связанные с недвижимостью и землей.

В целом день будет очень активным и продуктивным, сообщает OBOZREVATEL.

На 21 января выпадает 26-й и 27-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Стрелец.

Старые проблемы в этот день получат новый шанс на разрешение. Благоприятно общение с бабушками и дедушками. Их жизненный опыт поможет взглянуть на любую сложную ситуацию с неожиданной точки зрения. Все юридические, судебные и другие "бумажные" дела будут удаваться легко.

Лунный календарь на 21 января

Вторник пройдет под покровительством планеты Марс, которая придает энергию и скорость любому делу и процессу. Наиболее успешными будут те, кто будет активно действовать в этот день. В то же время могут возникнуть трудности с концентрацией на одной задаче или одной идее.

Вторник прекрасно подойдет для похода в тренажерный зал, в бассейн, для пешей прогулки и других видов физической активности. Полезным будет переключение с умственного труда на физический.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 января по Таро Казановы. Он обещает успех в любви Весам и исцеление Рыбам.

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