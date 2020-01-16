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16 января • обновлено в 23:24
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Лунный календарь на 17 января: нужна особая осторожность

1.5т
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Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в пятницу, 17 января, необходимо проявлять особую осторожность.

День будет крайне опасным с точки зрения конфликтов и ссор, которые могут возникать на ровном месте, сообщает OBOZREVATEL.

На 17 января выпадает 23-й и 24-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Весы.

Практически на протяжении всего дня, до 23 часов, будет присутствовать повышенная опасность проявления людьми своих самых негативных качеств. Возможны вспышки необъяснимой агрессии, ревности, зависти, не исключены преследования и травля.

Лунный календарь на 17 января

Лунный календарь на 17 января

В то же время Луна в Весах располагает к релаксу и отдыху, к общению с хорошими знакомыми, друзьями и единомышленниками. Негативным аспектом знака Весы является то, что под его влиянием человеку трудно принимать решения. Поэтому серьезные шаги лучше отложить, как минимум, до субботы.

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Пятница пройдет под знаком планеты Венеры. Это значит, что день можно посвятить подведению промежуточных итогов, освобождению от всего ненужного и доведению до логического завершения уже начатых дел. Переутомление нежелательно.

После 23 часов наступает в целом благоприятный лунный день. Рекомендуется проявлять мягкость в общении с людьми, ни на кого не давить и не устраивать "разбор полетов". Это хорошее время для завершения дел, для лечения и зачатия ребенка.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на неделю с 13 по 19 января, а также любовный гороскоп по Таро Казановы на тот же период.

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лунный календарь
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