Лунный календарь на 17 января: нужна особая осторожность

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в пятницу, 17 января, необходимо проявлять особую осторожность.

День будет крайне опасным с точки зрения конфликтов и ссор, которые могут возникать на ровном месте, сообщает OBOZREVATEL.

На 17 января выпадает 23-й и 24-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Весы.

Практически на протяжении всего дня, до 23 часов, будет присутствовать повышенная опасность проявления людьми своих самых негативных качеств. Возможны вспышки необъяснимой агрессии, ревности, зависти, не исключены преследования и травля.

Лунный календарь на 17 января

В то же время Луна в Весах располагает к релаксу и отдыху, к общению с хорошими знакомыми, друзьями и единомышленниками. Негативным аспектом знака Весы является то, что под его влиянием человеку трудно принимать решения. Поэтому серьезные шаги лучше отложить, как минимум, до субботы.

Пятница пройдет под знаком планеты Венеры. Это значит, что день можно посвятить подведению промежуточных итогов, освобождению от всего ненужного и доведению до логического завершения уже начатых дел. Переутомление нежелательно.

После 23 часов наступает в целом благоприятный лунный день. Рекомендуется проявлять мягкость в общении с людьми, ни на кого не давить и не устраивать "разбор полетов". Это хорошее время для завершения дел, для лечения и зачатия ребенка.

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