Лунный календарь на 16 января: вблизи полуночи не говорите ни с кем

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, в четверг, 16 января, могут возникать трудности с принятием решений.

После 23 часов наступает опасный период, который чреват конфликтами, сообщает OBOZREVATEL.

На 16 января выпадает 22-й и 23-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Весы.

Лунный календарь на 16 января

Большая половина дня будет в целом позитивной. В то же время активные действия не рекомендуются. Лучше всего посвятить это время отдыху, расслаблению, восстановлению, а также доведению до логического завершения уже начатых дел.

Хороший результат принесет общение, в том числе деловое, с единомышленниками. Вместе с тем Луна в Весах может создавать проблемы в принятии решений – все варианты будут казаться равноценными. Поэтому последнее слово в переговорах лучше перенести на другой день.

Четверг пройдет под знаком Юпитера – планеты обостренной интуиции, уважения и авторитета. Звезды рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу и руководствовать его подсказками, как в деловых вопросах, так и в делах романтических.

После 23 часов крайне нежелательно выяснять отношения, добиваться справедливости и требовать своего. Этот период неблагоприятен для любого общения и взаимодействия. Попытка договориться может привести к конфликтам и даже злобе, ненависти и ревности. Поэтому вечером рекомендуется минимизировать любое общение.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил гороскоп по картам Таро на неделю с 13 по 19 января, а также любовный гороскоп по Таро Казановы на тот же период.

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