Лунный календарь на 14 января: вечером посидите с друзьями

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, вторник, 14 января, будет благоприятным для работы, требующей внимания и усидчивости.

Вечером хороший результат принесут неформальные встречи с коллегами или бизнес-партнерами, сообщает OBOZREVATEL.

На 14 января выпадает 20-й и 21-й лунный день. Убывающая Луна будет находиться в зодиакальном знаке Дева.

Лунный календарь на 14 января

До 20 часов по киевскому времени можно посвятить время любой деятельности, которая требует сосредоточения внимания, в том числе финансовым операциям, отчетам, балансам и прочему. Договоры купли-продажи или аренды недвижимости, подписанные в этот день, также будут удачными. День благоприятен для образования и повышения профессионализма.

14 января Луна будет убывающей, поэтому хороший эффект принесут действия по очищению – своего организма, дома, офиса и жизненного пространства. Это подходящее время для диет, генеральных уборок и избавления от отношений, которые себя изжили.

После 20 часов благоприятна творческая деятельность в команде. На это время можно назначить неформальную встречу с коллегами или единомышленниками. Идеи, которые родятся в этот вечер, будут по-настоящему перспективными. Кроме того, вечер можно посвятить походу в тренажерный зал или другим физическим упражнениям.

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