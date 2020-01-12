Лунный календарь на 13 января: вечером ни с кем не общайтесь

Согласно лунному календарю на январь 2020 года, понедельник, 13 января, будет критическим днем.

В этот день рекомендуется свести к минимуму любую деятельность. Очистительные практики дадут хороший результат, сообщает OBOZREVATEL.

13 января до 19 часов по киевскому времени будет 19 лунный день, с 19 часов – 20-й. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Льва.

Опасный аспект знака Льва состоит в том, что он провоцирует завышение самооценки и своих возможностей. Есть риск взяться за дело, с которым человек не в силах справиться. По этой причине 13 января не рекомендуется делать большие покупки, подписывать важные документы и принимать другие важные решения.

В то же время день благоприятен для развлечений, отдыха в кругу семьи и друзей, а также для различного рода тренингов, семинаров и практик, направленных на саморазвитие.

После 19 часов рекомендуется ограничить общение, поскольку конфликты могут возникать "на ровном месте". 20-й лунный день, который начнется в это время, называют днем кармических воздаяний. Лучше всего он подходит для медитации, молитвы и других духовных активностей.

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