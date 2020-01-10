Лунный календарь на 11 января: астролог посоветовал контролировать чувства

Согласно лунному календарю, в субботу, 11 января, необходимо держать чувства под контролем.

В то же время, в этот день рекомендуются любые действия, направленные на избавление от старого. Об этом OBOZREVATEL рассказали астрологи Эфа Форина и Игорь Мехеда.

По их словам, на 11 января выпадает 17 и 18 лунный день. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Льва. "В этот день разум должен держать чувства под контролем. Пойдя на поводу у эмоций, вы можете стать жертвой обмана или попасть под чужое влияние", – предупредила Эфа Форина.

Она также подчеркнула: "Алкоголь сегодня — не лучший советчик, поэтому лучше отказаться от его употребления. Полезными окажутся физические упражнения, массаж и омолаживающие косметические процедуры".

В контексте лунного календаря красоты астролог добавила, что 11 января стрижка поможет "привести в порядок внешность", окраску волос следует отложить, а маникюр и педикюр "повысят чувствительность всего организма". Рекомендуются чистки лица, сауна, массаж.

Фазы Луны Google Images

"Убывающая Луна будет до 25 января 2010 года. На убывающей Луне благоприятны любые действия, направленные на избавление от старого, отжившего, неблагоприятного", – рассказал Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о главных астрологических событиях января 2020 года. В частности, о полнолунии, новолунии и лунном затмении.

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