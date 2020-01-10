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10 января • обновлено в 22:44
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Лунный календарь на 11 января: астролог посоветовал контролировать чувства

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Согласно лунному календарю, в субботу, 11 января, необходимо держать чувства под контролем.

В то же время, в этот день рекомендуются любые действия, направленные на избавление от старого. Об этом OBOZREVATEL рассказали астрологи Эфа Форина и Игорь Мехеда.

По их словам, на 11 января выпадает 17 и 18 лунный день. Луна будет находиться в зодиакальном знаке Льва. "В этот день разум должен держать чувства под контролем. Пойдя на поводу у эмоций, вы можете стать жертвой обмана или попасть под чужое влияние", – предупредила Эфа Форина.

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Она также подчеркнула: "Алкоголь сегодня — не лучший советчик, поэтому лучше отказаться от его употребления. Полезными окажутся физические упражнения, массаж и омолаживающие косметические процедуры".

В контексте лунного календаря красоты астролог добавила, что 11 января стрижка поможет "привести в порядок внешность", окраску волос следует отложить, а маникюр и педикюр "повысят чувствительность всего организма". Рекомендуются чистки лица, сауна, массаж.

Фазы Луны

Фазы Луны

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"Убывающая Луна будет до 25 января 2010 года. На убывающей Луне благоприятны любые действия, направленные на избавление от старого, отжившего, неблагоприятного", – рассказал Игорь Мехеда.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о главных астрологических событиях января 2020 года. В частности, о полнолунии, новолунии и лунном затмении.

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Персоны
Игорь Мехеда Эфа Форина
Теги
лунный календарь стрижки
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