Волчье полнолуние: в Украине началось первое затмение в 2020 году. Онлайн-трансляция

В пятницу, 10 января, в 21:21 по Киеву началось первое затмение в новом году – полутеневое лунное затмение.
При таком явлении яркость Луны уменьшается, но ее все еще видно (чтобы посмотреть онланй-трансляцию, доскролльте новость до конца).
Подобное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате только часть небесного тела становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся Луна темнеет.
В Украине увидят первое затмение в 2020 году: онлайн-трансляция
vokrugsveta.ua
Чтобы увидеть эффект, не требуется специальное оборудование, однако для лучшей видимости можно наблюдать его через окуляр телескопа.
Полутеневое лунное затмение продлится почти четыре часа. В Украине затмение началось в 21 час 21 минуту по киевскому времени (в 19 часов 7 минут по Гринвичу) и окончится 11 января в 01:12 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 23:10 и продлится 2 минуты.
Добавим, затмение в январе приобрело множество названий, наиболее распространенным из которых является Волчье Полнолуние.
Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в день лунного затмения.
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