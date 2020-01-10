Волчье полнолуние: в Украине началось первое затмение в 2020 году. Онлайн-трансляция

В пятницу, 10 января, в 21:21 по Киеву началось первое затмение в новом году – полутеневое лунное затмение.

При таком явлении яркость Луны уменьшается, но ее все еще видно (чтобы посмотреть онланй-трансляцию, доскролльте новость до конца).

Подобное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате только часть небесного тела становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся Луна темнеет.

В Украине увидят первое затмение в 2020 году: онлайн-трансляция vokrugsveta.ua

Чтобы увидеть эффект, не требуется специальное оборудование, однако для лучшей видимости можно наблюдать его через окуляр телескопа.

Полутеневое лунное затмение продлится почти четыре часа. В Украине затмение началось в 21 час 21 минуту по киевскому времени (в 19 часов 7 минут по Гринвичу) и окончится 11 января в 01:12 часа 12 минут. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 23:10 и продлится 2 минуты.

Добавим, затмение в январе приобрело множество названий, наиболее распространенным из которых является Волчье Полнолуние.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в день лунного затмения.

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