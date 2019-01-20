Лунное затмение 21 января: что можно и нельзя делать в этот день

Полное лунное затмение, которое буде наблюдаться на Земле 21 января, астрологи рассматривают, как шанс наладить свою жизнь и решить старые проблемы.

Так, по их словам, очень важно в этот день побыть одному, подумать о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться, передает "УНИАН".

Что нужно делать в этот день

Советуют разобраться в своих внутренних конфликтах, что мешает получить счастье и радость. Это не только поможет понять себя, но и успокоиться в этот период и снизить тревожность.

Лунное затмение Иллюстрация

К этому дню необходимо помириться как можно с большим числом людей. Вступать в новый период нужно в мире и согласии.

В этот день хорошо заниматься “самокопанием”, но каждое лунное затмение нужно обращать внимание на разные аспекты. В этот раз подумайте о своих врагах и о том, почему ваши отношения стали такими. Переосмыслить нужно и отношения с близкими.

Что нельзя в лунное затмение 21 января

Ни в коем случае нельзя желать кому-либо зла, проблем или неприятностей, откажитесь от проклятий и плохих слов в отношении кого-либо. В этот день все слова и напутствия отзеркаливаются и дают обратный эффект.

Думать надо только о хорошем и поступать соответственно, и тогда добро вернется приятными бонусами. "Самокопание" рекомендуют, но увлекаться им не стоит, ведь так можно загнать себя в депрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение (total lunar eclipse).

Необычным его делает то, что принимать участие в нем будет полная Луна, которая ко всему прочему еще и очень близко подойдет к Земле, объяснило NASA в своем предупреждении об этом невероятном явлении.

Во всей своей красе полное затмение кровавой Супер-Луны будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе.

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