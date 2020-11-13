Лукашенко: никаких преемников, я поклялся

Таша Адамович Общество 17:41, 13.11.2020

Александр Лукашенко во время интервью местным и зарубежным СМИ в пятницу, 13 ноября, заявил, что не допустит транзита власти.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого". По словам нелегитимного президента Беларуси, будет так, как решат граждане страны.

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", – цитирует "Пул первого" слова Лукашенко.

Лукашенко сказал, что транзита власти не будет
Telegram Пул первого

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