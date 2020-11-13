Лукашенко: никаких преемников, я поклялся
С 9 августа в Беларуси начались протесты недовольных результатами президентских выборов
Протестующих жестоко разгоняли силовики
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко
Александр Лукашенко во время интервью местным и зарубежным СМИ в пятницу, 13 ноября, заявил, что не допустит транзита власти.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого". По словам нелегитимного президента Беларуси, будет так, как решат граждане страны.
"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", – цитирует "Пул первого" слова Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.