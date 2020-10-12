В Беларуси состоялся "Марш пенсионеров": силовики применили спецсредства и задержали 67 человек. Фото и видео

В Минске и других городах в понедельник, 12 октября, состоялся "Марш пенсионеров".

Силовики жестко разгоняли и задерживали протестующих. По данным правозащитного центра "Весна", всего были схвачены 67 человек (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Большинство задержанных – в Минске, также зафиксированы случаи в Витебске и Могилеве.

Правозащитники также обнародовали полный список с именами всех 67 человек:

Список задержанных Беларуси. spring96.org

Некоторых из задержанных в Беларуси избили. spring96.org

Большинство людей задержали в Минске. spring96.org

Представитель пресс-службы Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что были применены спецсредства.

"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

Также он подтвердил, что есть задержанные, но их количество уточняется.

На столичный проспект Независимости белорусские пенсионеры вышли с лозунгами "Лукашенко в автозак" и "И сам ты крыса". Проспект перекрыли силовики, сообщила "Радие Свабода" в Telegram.

Участники марша несли плакаты "Чтоб ты жил на мою пенсию", "Еще одна порция проституток, алкоголиков и наркоманов", "Позор власти, воюющей со своим народом" и другие, а также скандировали: "Верим! Можем! Победим!" и пели "Священную войну".

Пенсионеры требовали от Лукашенко уйти Telegram Радые Свабода

Участники марша пришли с плаками Telegram Радые Свабода

В марше приняли участие сотни людей Telegram Радые Свабода

Протестующих поддерживали из машин Telegram Радые Свабода

Пенсионеры были настроены очень решительно Telegram Радые Свабода

Силовики задержали нескольких пенсионеров. Соответствующее видео выложил Telegram-канал "Протесты в мире".

Силовики применили на марше пенсионеров слезоточивый газ. Радыё Свабода — Беларусь

Пенсионеры не испугались силовиков. Радыё Свабода — Беларусь

Силовики вышли против пенсионеров. Радыё Свабода — Беларусь

Пенсионеры не испугались силовиков. Радыё Свабода — Беларусь

Силовики напали на пенсионеров. Радыё Свабода — Беларусь

Силовики напали на пенсионеров. Радыё Свабода — Беларусь

Силовики применили на марше пенсионеров слезоточивый газ. Радыё Свабода — Беларусь

Силовики применили на марше пенсионеров слезоточивый газ. Радыё Свабода — Беларусь

Пенсионеры во время марша в Минске сначала попытались не дать задержать человека, а потом стали бросать цветы в людей в форме, сообщил Telegram-канал TUT.by Новости.

Напомним, что в белорусской столице, а также Гомеле и Гродно правоохранители задержали несколько российских и белорусских журналистов и сотрудницу ООН, сообщила "Новая газета".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что силовики в Беларуси применили светошумовые гранаты и водометы против протестующих.