В Беларуси состоялся "Марш пенсионеров": силовики применили спецсредства и задержали 67 человек. Фото и видео
В Минске и других городах в понедельник, 12 октября, состоялся "Марш пенсионеров".
Силовики жестко разгоняли и задерживали протестующих. По данным правозащитного центра "Весна", всего были схвачены 67 человек (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Большинство задержанных – в Минске, также зафиксированы случаи в Витебске и Могилеве.
Правозащитники также обнародовали полный список с именами всех 67 человек:
Представитель пресс-службы Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что были применены спецсредства.
"Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
Также он подтвердил, что есть задержанные, но их количество уточняется.
На столичный проспект Независимости белорусские пенсионеры вышли с лозунгами "Лукашенко в автозак" и "И сам ты крыса". Проспект перекрыли силовики, сообщила "Радие Свабода" в Telegram.
Участники марша несли плакаты "Чтоб ты жил на мою пенсию", "Еще одна порция проституток, алкоголиков и наркоманов", "Позор власти, воюющей со своим народом" и другие, а также скандировали: "Верим! Можем! Победим!" и пели "Священную войну".
Силовики задержали нескольких пенсионеров. Соответствующее видео выложил Telegram-канал "Протесты в мире".
Пенсионеры во время марша в Минске сначала попытались не дать задержать человека, а потом стали бросать цветы в людей в форме, сообщил Telegram-канал TUT.by Новости.
Напомним, что в белорусской столице, а также Гомеле и Гродно правоохранители задержали несколько российских и белорусских журналистов и сотрудницу ООН, сообщила "Новая газета".
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что силовики в Беларуси применили светошумовые гранаты и водометы против протестующих.