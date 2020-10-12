В Минске и других городах Беларуси прошел "Марш пенсионеров". Фото и видео

В Минске и других городах 12 октября состоялся "Марш пенсионеров".

По информации местных Telegram-каналов, правоохранители задержали нескольких участников.

На столичный проспект Независимости белорусские пенсионеры вышли с лозунгами "Лукашенко в автозак" и "И сам ты крыса". Проспект перекрыли силовики, сообщила "Радие Свабода" в Telegram.

Участники марша несли плакаты "Чтоб ты жил на мою пенсию", "Еще одна порция проституток, алкоголиков и наркоманов", "Позор власти, воюющей со своим народом" и другие, а также скандировали "Верим! Можем! Победим!" и пели "Священную войну".

Силовики задержали нескольких пенсионеров. Соответствующее видео выложил Telegram-канал "Протесты в мире".

Пенсионеры во время марша в Минске сначала попытались не дать задержать человека, а потом стали бросать цветы в людей в форме, сообщил Telegram-канал TUT.by Новости.

Также в белорусской столице, Гомеле и Гродно правоохранители задержали несколько российских и белорусских журналистов и сотрудницу ООН, сообщила "Новая газета".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что силовики в Беларуси применили светошумовые гранаты и водометы против протестующих.