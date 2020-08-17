Лукаш заявила, что болела коронавирусом

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что переболела коронавирусом.

Об этом она рассказала в эфире телеканала NEWSONE вечером во вторник, 17 августа. Лукаш заявила, что перенесла болезнь в "средней форме".

"Симптомы необычные, их нельзя перепутать ни с чем. Например, полностью исчезают запахи. Вы берете чеснок, лук, любимый парфюм – вы живете в мире без запахов. Вы живете в мире без вкусов – вы помните яблоко, какое оно, но вкуса вы не чувствуете. Вы теряете аппетит, сон и энергию к жизни. В это время у вас температура, в легких воспаление и вы принимаете какие-то препараты", – рассказала Лукаш.

Она добавила, что было потрачено немало денег для лечения от коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк рассказал, как переболел COVID-19.

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