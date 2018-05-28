Так выглядит лента новостей любого информационного ресурса ОРДЛО. СМИ там с 2014 года нет, а есть вот такие рупоры, которые каждый день штампуют подобные типовые заметки.
Самое поразительное, что многие сторонники "ЛДНР" действительно верят, что их всегда угнетала некая абстрактная Украина, как будто Украина - это какое-то кровожадное божество или тайное общество, а не государство с конкретными руководителями, у которых есть фамилии и имена.
В Луганске "Украиной" всегда были комсомольцы и коммунисты, бывшие члены КПСС Ефремов, Тихонов, Пристюк, Голенко, Кобитев, которые стали властью еще до распада СССР и с 1980-х управляли Луганской областью. До 2014 года в Луганске за них яростно голосовали, утверждая, что это "крепкие хозяйственники" и прекрасные управленцы.
С 2010 года в стране безраздельно правили луганские и донецкие элиты. И вот теперь выясняется, что Янукович, Азаров, Ефремов, Бойко, Пристюк не вносили в луганскую землю удобрения, выделяли на ремонт дорог плохой битум и вообще занимались сплошным вредительством! А виновата в этом почему-то какая-то абстрактная Украина.
Самое смешное, что сам Пасечник, который мелет эту чушь, тоже в те времена не в подполье против украинской власти боролся, а работал на высокой должности в СБУ и получал награды от Виктора Ющенко (ходит анекдот, что Ющенко решил наградить его, увидев фамилию в каком-то списке).
И как же это тогда понимать? Выходит Пасечник сам способствовал всему тому беспределу, который Украина творила на луганской земле и за это даже получил награду из рук "американского прихвостня"! Луганск, вставай!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.