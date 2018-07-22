Раньше один из дальних российских родственников называл меня "человек-праздник" и искренне радовался моим приездам. В той, довоенной жизни. Не знаю, получается ли, но в моменты, когда плохое настроение, я стараюсь не портить его другим. А вот, если есть повод для радости, наоборот, пробую поделиться. Может, еще для кого-то мир станет светлее. И сама люблю, когда людям хорошо. С удовольствием глазею на чьих-то котов-цветов-собак. С интересом рассматриваю фото путешествий, особенно, если это места, где не была и, наверно, уже не буду. В молодости казалось, что успеется – вся жизнь впереди. Сейчас, увы, гораздо отчетливей осознаешь возможности. И с белой завистью любуюсь фотографиями талантливых людей, которые в любой обыденности могут увидеть чудо, суметь "остановить мгновенье" и щедро поделиться с нами. Есть у меня, к счастью, несколько таких ФБ друзей. И не пропадает ощущение волшебства от того, что ты можешь вот так запросто познакомиться с человеком, обмениваться мнениями, спорить или соглашаться, переживать за него. А порой, встретившись в жизни, сказать: "Вот таким (или такой) я вас и представляла!".

Как-то в последнее время не писалось. Можно сказать, что не было времени, и это будет правдой. Работы много, а рука после операции еще не всегда ведет себя сознательно. Были и приятные хлопоты - хоть моя помощь тем, кто умудрился сбежать из Зоны и начинает жизнь с нового листа в Украине, и мизерна, но из тысячи капелек получается поток. И на пятом году войны люди готовы делиться с другими - это не может не радовать. Как и то, что несмотря на все трудности, их жизнь начинает налаживаться, и хорошего намного больше, чем плохого. Не устаю повторять – дорогу осилит идущий.

Но настоящая причина моего молчания совсем не в занятости. Просто не хотелось индуцировать тревогу и неуверенность, вдруг у меня это получается не хуже, чем поднимать настроение. Понятно, что на повестке дня у каждой страны свое, но за встречей двух странных згоцентричных руководителей ядерных держав, наверно, следили все. И как дальше развернется ситуация в отношении к Украине, теперь совершенно неясно. Понятно, что нам нужно неуклонно гнуть свою линию, как это делает Израиль (как красиво он ввел один государственный язык и провозгласил себя национальным государством – как раз, когда в разы увеличилась эмиграция из России, и появилась масса неспособных выучить иврит, и их же скоро надо будет защищать). Но израильтяне патриотичны и монолитны по отношению к своему государству и его безопасности, чего не скажешь о нас.

Встречаю на улице знакомую – вернулась из Вологодской области, ездили к отцу. Восторг и дифирамбы рашке портят настроение на весь день. Ей все равно, что за время поездки, ее обожаемая страна убила десяток ребят в той стране, в которой она живет (и весьма неплохо, надо сказать). И не доходит, что если (не дай же бог) "освободители" тем или иным путем прорвутся сюда, она будет для них совсем не своей. Доказано трехбуквенными, где на местных оккупанты откровенно смотрят, как на третий сорт. И мине или снаряду тоже все равно, кто на обстреливаемых территориях топил за путина.

Включаю комп, чтобы успокоиться - вылезают в ленте посты, в которых земляки мои усердно перечисляют, сколько им недодала Украина (самое интересное, что возмущаются как раз те, в ком принимали самое непосредственное участие, как государство, так и рядовые его граждане, которые лишившись всего в Луганске-Донецке, не требуют никаких преференций, пашут, интересно живут, помогают другим – честно, я горжусь, что знакома с некоторыми из них); обсуждают путино предложение о референдуме; рассказывают сами себе о том, что луганчане не орали "Путин, введи", что все они повально белые и пушистые. А Украина просто не хочет закончить войну, потому что ей это выгодно. И это отнюдь не в сепарских группах – я слабонервна для походов туда. Да и для дискуссий под как бы проукраинскими постами тоже – настолько агрессивно воспринимается другая точка зрения; взгляд не из привычного их существования, а со стороны.

Мне уже достаточно много лет. И розовые очки разбились еще во время перестройки. Да, Украина была преступно беспечна после развала СССР. Потому что мы (в подавляющем большинстве безвольные советские люди) были готовы к соглашательству, а не к борьбе за свою страну. Как Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол и многие другие, которых, простите за тавтологию, на самом деле было совсем немного среди нас, равнодушных. Они не составляли смету, что им должна Украина. Просто любили, верили и боролись. А мы молча давали ефремовым и тихоновым уродовать наш город и область. И теперь не устаем удивляться, почему именно к нам пришли руслики, почему нас не защитили, почему слили… Потому. Ведь слить и смыть можно определенную субстанцию. Не обижайтесь, любители фразы "нас слили". Я только в 2013-14 году почувствовала, что значит для меня моя страна. Вільна та незалежна. И не представляю, как после всего, что мы пережили за эти четыре года, можно хотеть вернуться в "светлое прошлое".

Я вспоминаю холодный зимний Майдан после Авдеевки, "Плине кача", похороны ребят, которых привезли с нашего Востока, глаза их осиротевших родных, молитву священников. Вся Украина платит страшную цену уже пятый год. И приходит мысль: "За что? Зачем?" Когда-то в самом начале войны, львовяне, впервые увидевшие нашу область, удивлялись ее заброшенности и спрашивали сослуживцев из местных: "Ось ми їх звільнимо – і що робити будемо? Розжовувати і в рота пропихувати, якщо вони самі нічого робити не вміють чи не хочуть?".

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Слава богу, что не все у нас такие. Прекрасные молодые ребята, которые не только рисковали жизнью в 2014, но и сумели по крупицам собрать и сохранить нашу историю, страницы нашей горькой славы – обороны аэропорта. Преподаватели, которые нашли в себе силы уехать в Север, Старобельск, Полтаву, Кременную, и продолжать без базы, без репетиционных площадок и лабораторий, учить студентов, создавать дистанционные курсы, проводить дни науки. Врачи, не захотевшие лечить оккупантов, прекрасно работающие во всех городах Украины. Журналисты, изгнанные из Луганска, но продолжающие бороться за него. Предприниматели, которые умудрились частично или полностью сохранить бизнес и даже вывезти персонал. Наш симфонический оркестр, на концертах с Куртом Шмидом, выставляющий на сцену пустые стулья – как напоминание о коллегах, которых больше нет с ними.

Удивительный цветущий украинский луганский остров на Ольховских дачах. Несгибаемая неутомимая светлая женщина-волонтер в Станице – когда читаешь ее посты, веришь в Луганщину. И вот что интересно: у всех этих людей, естественно, есть претензии к власти, особенно к ее представителям в Луганской области, которым они не дают покоя по разным вопросам. Но я ни разу не видела у них панибратского отношения к президенту; дурацких советов в тех отраслях, где мы ни черта не соображаем; планов, как закончить войну за пять минут и сократить армию. И уж тем более все они не распространяют идиотских сплетен из-за поребрика. Любой разумный человек с воображением осознает, какой адский груз лежит на плечах президента. И с какими усилиями он умудряется тащить этот воз под вопли и улюлюканье. Причем, те, кто гадит в комментах, в жизни, как правило, ленится или боится потребовать что-то у местной власти.

В последнее время у меня появилось много новых запросов в друзья. Некоторые, совсем неадекватные, с пустым профилем, отклонила сразу; некоторых приняла, ориентируясь на общих друзей из Луганска. Большинство, слава Богу, нормальные. Но есть и такие, от которых ушла без скандалов и срача, забрав даже свои комментарии. И мне все равно, обижаются ли они, строят конспирологические версии или даже не заметили. Раньше я верила, что людей можно переубедить словами или поступками. Сейчас боюсь, что это пустое занятие, что все наши усилия уходят в песок. Что у нас не хватит голоса, чтобы перекрыть сплошное "Дай". Или не хватит голосов, чтобы выбрать того, кто отважится продолжить путь вперед, а не повернет обратно в мокшанское болото. Я реально боюсь – ведь у меня уже нет времени на чужие ошибки.

А по крыше опять стучит дождь. Но завтра с утра будет солнце.