"Лучший президент, но есть претензии": Соколова неожиданно выступила за Порошенко

Известная украинская журналистка Янина Соколова назвала Петра Порошенко лучшим президентом Украины, впрочем все же отметила, что имеет к нему несколько замечаний.

Об этом она рассказала в интервью УП. Она назвала пять претензий к Порошенко, искоренив которые, он мог бы и дальше быть у руля Украины.

Первая – это окружение Порошенко, который Соколова считает непрофессиональным. Второе – бизнеспартнеры, которых, по ее убеждению, не должно быть у главы государства, ведь это пятно на репутации. Третье – бизнес, в том числе и медиабизнес.

Янина Соколова назвала Порошенко лучшим президентом

"Четвертое - Медведчук, я могу это обобщенно сказать, то естьесть легализация пророссийских сил.

Ну и пятое – он так и не понял, мне кажется, еще до конца своих ошибок на финальном этапе, когда это стоило должности. Но при этом я могу сказать, что это лучший президент за всю историю Украины", – сказала Соколова.

Также Соколова отметила, что Порошенко, в отличие от нынешнего президента Владимира Зеленского, никогда не "бросал" ее перед условленным интервью.

"Да, он все время обещал, что придет, называл дату, а потом что-то происходило очень-то серьезное. Такое, не прикопаешься. Очень серьезное. Но он мне не срывал ничего. Он говорил: "23-го не сможем. Янина, 30-го – 100%". Так было дважды", – сказала Соколова.

Зато заместитель Зеленского Кирилл Тимошенко, несколько раз отменял уже запланированную встречу.

"Я тебе могу показать переписку с Кириллом Тимошенко, который мне сказал: "Все. Давай на следующей неделе все организуем". Я ему: "Хорошо, ты мне скажи, какая точно дата, мы закажем камеры". Он отписывает: "Хорошо, в субботу скажу". В субботу Кирилл: "Ну, подожди еще чуть-чуть , мы сначала сходим к кому-то". Потом: "Ну, мы сходили к Гордону, подожди еще чуть-чуть". Я говорю: "Слушай, я не могу еще чуть-чуть. Когда вы конкретно придете?". "Ну, посмотрим". И я уже разозлилась, потому что мы каждую неделю заказывали камеры", – добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова рассказала, что поездка президента Украины Владимира Зеленского к добровольцам в Золотое (Донбасс), где должен состояться разведения войск, – просто шоу.

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