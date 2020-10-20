Лучшие скидки недели в онлайн-магазинах: OBOZREVATEL сделал подборку

Глеб Иванов Общество 16:02, 20.10.2020

На этой неделе в разделе Промокоды от OBOZREVATEL можно найти скидочные предложения по туризму, дополнительную скидку на товары для красоты, а также заказать пиццу с 70% дисконтом.

В разделе представлены лучшие акционные оферты от украинских и международных интернет-магазинов:

  • Фокстрот – действует до 40% скидки на технику для кухни

  • Aliexpress – можно найти купон на дополнительную скидку 20$ на покупку женской обуви

  • Answear – можно найти промокод на дополнительную скидку 11% при оформлении заказа на сумму от 1300 гривен

  • Ilmolino – каждый понедельник дейстсвует акция – 70% скидки на вторую пасту при заказе доставки

  • Eva – действует скидка до 40% на косметику Max Factor, а также на профессиональные средства по уходу для волос

  • Сhicco – действуют скидки до 80% на детскую одежду и обувь

  • Iherb – дарит дисконт 15% на горящие предложения от брендов недели

  • Booking – есть возможность забронировать проживание в лучших отелях и хостелах со скидкой 15%

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