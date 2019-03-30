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Почти лето: Гидрометцентр уточнил погоду в Украине в день выборов

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В день президентских выборов, которые пройдут 31 марта, украинцев ждет почти летняя погода. В некоторых регионах страны потеплеет до +17 градусов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, дождей не предвидится.

"Синоптики Укргидрометцентра сделали все возможное, чтобы в день выборов была просто почти летняя погода. По всей территории Украины будет солнечно, без осадков. Максимальная температура составит от 12 градусов на востоке до 17 градусов в других регионах. Уже лучшей погоды не придумаешь в день выборов президента", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL , в Украине в целом резкое потепление прогнозируют ближе к середине апреля. В целом весна в этом году будет очень теплой, практически без осадков в апреле, но с дождями в мае. Температура воздуха начнет подниматься уже с 10 апреля. Похолодания прогнозируют после 20 мая. Будут дожди и шквальный ветер.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоди
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Теги
погодавыборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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CARGO 100
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1-го апреля ваще всё закипит ...
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