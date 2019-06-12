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/Общество

"Лучше уж с Бандерой": Цимбалюк затроллил сторонников федерализации в Украине

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Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился пророссийской пропагандой необходимости перехода Украины к федеративному устройству.

Он напомнил гражданам, что этот сценарий будет означать движение по пути оккупированных "Л/ДНР" – с границами между соседними областями. Троллинг по этому поводу сторонникам кремлевской идеи журналист устроил в эфире еженедельного стрима на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Федерализация. Такое интересное слово. Почему адепты этого явления никогда не рассказывают, что между Луганском и Донецком существует таможня, паспортный контроль? Это же бред! Никто, наверное, не хочет, чтобы между Киевской и Житомирской областью была граница. Я не хочу. И убежден, что большинство здравомыслящих, даже тех, кто является адептами теории "не все так однозначно", наверное, тоже скажут: "Нет, ну, лучше уж с Бандерой, чем с границей между областями", – отметил Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк послал одиозного депутата Госдумы Константина Затулина за предложение о федерализации Украины. Он посоветовал ему применить опыт "Л/ДНР" к Москве и Санкт-Петербургу, проложив между ними границу.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
У нациков предсмертная истерия.
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Северг Олег
Северг Олег
Врёт как дышит. Германия это федеративное государство. 16 субъектов федерации. Берлин, Бавария, Гамбург - это всё земли имеющие статус республик и проводящие собственную внутригосударственную политику. Есть между ними границы ? А между ДНР и ЛНР граница временна причина это война. Закочится война и никакой границы там не будет
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