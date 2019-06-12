"Лучше уж с Бандерой": Цимбалюк затроллил сторонников федерализации в Украине

Украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился пророссийской пропагандой необходимости перехода Украины к федеративному устройству.

Он напомнил гражданам, что этот сценарий будет означать движение по пути оккупированных "Л/ДНР" – с границами между соседними областями. Троллинг по этому поводу сторонникам кремлевской идеи журналист устроил в эфире еженедельного стрима на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Федерализация. Такое интересное слово. Почему адепты этого явления никогда не рассказывают, что между Луганском и Донецком существует таможня, паспортный контроль? Это же бред! Никто, наверное, не хочет, чтобы между Киевской и Житомирской областью была граница. Я не хочу. И убежден, что большинство здравомыслящих, даже тех, кто является адептами теории "не все так однозначно", наверное, тоже скажут: "Нет, ну, лучше уж с Бандерой, чем с границей между областями", – отметил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк послал одиозного депутата Госдумы Константина Затулина за предложение о федерализации Украины. Он посоветовал ему применить опыт "Л/ДНР" к Москве и Санкт-Петербургу, проложив между ними границу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!