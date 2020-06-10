Лучше укреплять государство: Волкер отреагировал на преследование Порошенко украинской властью

Марина Погорилко Общество 18:44, 10.06.2020

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

Так он прокомментировал на своей странице в Twitter преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Курт Волкер прокомментировал преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.
ВВС

"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте также призвали администрацию Владимира Зеленского прекратить политические преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

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