Лучше для почвы и безвредно? Эксперты разбили главные мифы о сжигании сухой травы

Над северными областями Украины уже несколько дней не сходит дымовая завеса, ставшая причиной пожаров, которые возникли из-за сжигания сухой травы и мусора. Именно поэтому в Киеве сейчас самый высокий в мире уровень загрязнения воздуха, а по данным ГСЧС, с начала года в стране пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем.

В то же время люди убеждены, что так они делают лучше земле, уничтожают в ней вредителей для будущей огородины, а еще твердо верят, что в силах контролировать поджог.

Какие существуют мифы о сжигании сухой травы и листьев, как огонь на самом деле влияет на природу и чем можно заменить сжигание, сообщает hromadske.

Эксперты разбили главные мифы о сжигании сухой травы

Миф №1. Сжигание удобряет землю

На самом деле высокие температуры повреждают верхний слой почвы и уничтожают микрофлору, которая положительно влияет на урожайность.

"Почве лучше не становится. Грунт – это остатки растений, которые разлагаются с помощью микроорганизмов. Никакого другого рецепта нет. Когда горит – остатки растительности сгорают, раскладываться там нечему. Ни одна бактерия, мелкое животное, которое живет в верхних слоях почвы, не способны выжить при высокой температуре. Они погибнут, и почва перестает образовываться", – объясняет глава "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк.

Он подчеркнул, что нет пользы и в "удобрении" земли золой – это как подпитывать почву грифелем из карандаша.

Незначительный поджог может повлечь масштабные последствия

Миф №2. Сжигание уничтожает вредителей

По словам Василюка, сжигание листьев, наоборот, мешает борьбе с вредителями.

"Есть виды, которые вредят нашим хозяйственным планам. Например, тля, которая практически все объедает. С ними бороться очень сложно. Они зимуют в трещинах коры, не в траве или опавших листьях. Но солнышка, для которых тля является основным объектом питания, живут в листве. Поэтому, сжигая его, мы уничтожаем полезные организмы, которые естественным образом должны бороться с вредителями", – говорит эколог.

Поддерживает его и орнитолог и научный сотрудник Института зоологии НАН Украины Наталья Атамась. Она утверждает, что при сжигании погибает большое количество насекомых, в частности редких, которыми могли питаться малые птички. Кроме этого, огонь уничтожает лягушек, рептилий, амфибий, ящериц, которыми питаются крупные птицы, в частности аисты и цапли. Погибнуть могут и сами птички, которые делают гнезда на земле или низко на деревьях.

От сжигания сухой травы гибнут животные

Миф №3. Сжигание на самом деле безвредное

Сторонники поджогов сухой травы уверены, что дым никак не может нанести вред организму человека. Хотя на самом деле вдыхания такого дыма может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, аллергию, а также привести к онкологическим заболеваниям.

"Легкие забиваются частицами сажи. Каждый человек, который поджигает траву, травит себя и всех остальных. Это не совсем яд, но подрывает здоровье. В условиях с коронавирусом единственное, что мы должны делать – беречь свой иммунитет. Но из-за дыма мы делаем прямо противоположное", – объясняет Василюк.

Тогда как Атамась отмечает, что вдыхать дым птицам и другим животным так же вредно, как и людям.

Сжигание сухой травы и листьев вредит здоровью

Миф №4. Это способ просто и быстро избавиться от отходов

Возможно и так, но это незаконно. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы за такое сжигание.

Так, сейчас за самовольное выжигание растительности или ее остатков могут оштрафовать на 3060-5100 гривен, а за загрязнение воздуха грозит штраф 30 600-61 200 гривен или ограничение свободы до трех лет.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира придется заплатить от 91 800-153 000 гривен штрафа или получить ограничение свободы от 2 до 5 лет.

Эксперты утверждают, что листья и траву вместо сжигания можно компостировать.

При сжигании огонь не всегда удается контролировать

Миф №5. При сжигании огонь можно контролировать

Это явно не так. Ведь из-за бесснежной зимы для пожаров сложились благоприятные условия, при которых огонь может перекинуться на дома, леса. К тому же такие пожары трудно потушить.

"Сухая трава, нет влаги, в реках – воды, болота и торфяники сухие, сильный ветер прекрасно распространяет огонь. Увеличение количества пожаров связано с тем, что для них наступили лучшие условия", – говорит глава "Украинской природоохранной группы" Алексей Василюк.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел показали карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.