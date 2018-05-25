Украина перебросила на фронт мощное оружие: почему оно лучше Javelin

22 мая состоялись первые испытания долгожданного американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin, испытания проводились совместно с украинским аналогом ПТРК "Стугна".

В результате стрельб в РНБО признали, что украинский комплекс справился с задачей не хуже своего американского аналога. И уже 24 мая президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" в зоне проведения ООС на Донбассе.

Что же за сверхмощное оружие производится в Украине, и чем наш ПТРК лучше американских Javelin – в материале OBOZREVATEL.

Особенности украинского ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" (экспортное название – "Скиф") – противотанковый ракетный комплекс разработан на базе танкового управляемого вооружения "Стугна" в Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч". В октябре 2015 комплекс был принят на вооружение Национальной гвардии Украины.

ПТРК "Стугна-П"

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа ДОТ, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, что снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника.

Бронепробиваемость: 800 мм при динамической защите, без – до 1200 мм.

Дальность стрельбы: 100 – 5000 м;

Система управления: по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели.

Javelin или "Стугна"

ПТРК "Стугна-П" поражает цели на дальности до 5 км, а американский комплекс – на 2,5 км. Причем пусковая стоит в одном месте, а оператор с пультом может находиться на расстоянии 50 метров в защищенном месте. Поэтому уничтожение цели противника происходит в безопасных условиях для оператора.

ПТРК Javelin

При этом аналогом по дальности Javelin является носимый противотанковый ракетный комплекс "Корсар", который, как и "Стугна-П", создан на ККБ "Луч". "Корсар" предназначен для поражения танков и легкой бронетехники, других опасных для пехоты целей: огневых точек, блиндажей, личного состава противника в укрытиях. При необходимости "Корсар" может уничтожать "зависшие" вертолеты и БПЛА. Дальность поражения цели – 2,5 км.

Однако ПТРК Javelin является комплексом третьего поколения. После наведения и захвата цели ракета не требует участия оператора-стрелка. Ракета Javelin имеет инфракрасную головку самонаведения, что позволяет работать по принципу "выстрелил – забыл". Она может атаковать цель двумя способами: напрямую и сверху. Такая возможность позволяет поражать почти все современные танки. Ракета также оснащена системой "мягкого пуска", что дает возможность стрелять даже с закрытых помещений.

ПТРК "Стугна" – это комплекс второго поколения. Стрелок должен удерживать цель в марке прицела до поражения того же танка ракетой. Ракеты, выпущенные из "Стугна-П", бьют в лобовую часть танка, которая всегда хорошо бронированная. В свою очередь, ракеты Javelin с инфракрасной системой наведения поражают цель сверху, что является более эффективным.

Но при этом стоимость американского комплекса варьируется в пределах $250 тыс. –пусковая, и около $100 тыс. – ракета, что в пять раз дороже производимых в Украине ПТРК.