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16 ноября • обновлено в 16:54
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"Лучше бы воинам поблагодарил!" Зеленский оскандалился в Facebook

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Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поздравил с профессиональным праздником всех, кто участвует в процессе создания видео- и радиопередач, но не поздравил украинцев с Днем морской пехоты.

Как пишет "РБК", под постом президента пользователи отметили, что 16 ноября отмечается также День морской пехоты Украины, с которым Владимир Зеленский украинцев не поздравил.

"Телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни. За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики – все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. А в условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Давайте творить изменения в Украину вместе!" – написал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В комментариях президенту напомнили, что сегодня, 16 ноября, также отмечается другой украинский национальный праздник: "Владимир Зеленский, а еще сегодня День морской пехоты Украины", "лучше бы воинам-защитникам поблагодарил бы".

Также пользователи попросили помощи семей погибшего морпиха.

"А еще сегодня День морской пехоты Украины. Помогите пожалуйста семье погибшего в центре Киева морпеха, Героя Революции Достоинства и участника АТО", - пишут под постом.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время визита в Харьковский авиационный завод, где назвал концерн "Укроборонпром" "концертом".

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
какой такой морской пехоты?где они море видели?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Зеленый гов..юк!
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не дождетесь
не дождетесь
"Также пользователи попросили помощи семей погибшего морпиха". Я давно подозревал, что на Обозе статьи пишут роботы.
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