"Лучше б навсегда заткнулись": украинцы едко отреагировали на флешмоб каналов Медведчука

Журналисты украинских телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые входят в орбиту влияния кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, устроили протест после лишения 112 лицензии.

Они вышли в эфир с закрытыми скотчем и черными лентами ртами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты таким образом пожаловались якобы на "притеснения свободы слова в Украине".

Новости Российских пропагандистов поймали на раскрутке Медведчука в Украине

Каналы Медведчука закрыли рты журналистам Скриншот из видео

Каналы Медведчука закрыли рты журналистам Скриншот из видео

Каналы Медведчука закрыли рты журналистам Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на такой флешмоб.

"Так бы давно! Пропагандистам Московии не только рот закрывать, а за решеткой закрывать надо!", "Лучше бы невсегда заткнулись", "Пусть так и живут. Эфир чище станет", "Кто б еще Медведчуку закрыл", "Им очень идет! Пусть не снимают", – написали пользователи соцсети.

Отреагировал на флешмоб едкой фотожабой и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Так бы давно! пропагандистам московии не только рот закрывать, а за решеткой закрывать надо!

Телеканалы Медведчука закрыли рты своим журналистам. ВИДЕО https://t.co/9ItcI7t9US — ArchilT (@archilt) October 2, 2019

Лучше бы навсегда заткнулись pic.twitter.com/SF3Cc7yT90 — ПОРОХОБОТ (@Pipsec) October 2, 2019

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, которые принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского Союза.

Примечательно, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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