"Ложь! Я все покупал!" Украинец показал, сколько ему стоил коронавирус. Фото чеков

Житель Кременчуга Сергей рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения не получил. За все лекарства, назначенные ему врачами, он платил сам.

Кременчужанин отметил, что городские власти утверждали, что пациентов с COVID-19 лечат бесплатно, но это оказалось ложью, пишет "Телеграф".

"Это ложь, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: все, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", – сказал украинец.

Чек на лекарства Телеграф

Сергей сообщил, что лежал в инфекционном отделении больницы "Кременчугская". С ним в одной палате также находился пациент, который тоже лечился за свой счет.

"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", – рассказал он.

Чеки на лекарства Телеграф

Сергей добавил, что медсестра приносила ему список нужных лекарств, которые потом покупали его родные.

"Врачи ничего от меня не требовали, они говорили: у нас ничего нет. Когда я сказал врачу, что во время сна чувствую хрипы, он прописал мне "Пульмобриз" и небулайзер. Потом пришла медсестра и сказала, что в небулайзер нечего капать, нужно тоже купить", – сообщил он.

Выписка из больницы Телеграф

Также показал чеки на покупку лекарств на общую сумму 1329 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных COVID-19.