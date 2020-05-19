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"Ложь! Я все покупал!" Украинец показал, сколько ему стоил коронавирус. Фото чеков

20.3т
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Житель Кременчуга Сергей рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения не получил. За все лекарства, назначенные ему врачами, он платил сам.

Кременчужанин отметил, что городские власти утверждали, что пациентов с COVID-19 лечат бесплатно, но это оказалось ложью, пишет "Телеграф".

"Это ложь, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: все, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", – сказал украинец.

Чек на лекарства

Чек на лекарства

Телеграф

Сергей сообщил, что лежал в инфекционном отделении больницы "Кременчугская". С ним в одной палате также находился пациент, который тоже лечился за свой счет.

"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", – рассказал он.

Чеки на лекарства

Чеки на лекарства

Телеграф

Сергей добавил, что медсестра приносила ему список нужных лекарств, которые потом покупали его родные.

"Врачи ничего от меня не требовали, они говорили: у нас ничего нет. Когда я сказал врачу, что когда сплю, чувствую хрипы, он прописал мне "Пульмобриз" и небулайзер. Потом пришла медсестра и сказал, что в небулайзер нечего капать, нужно тоже купить", – сообщил он.

Выписка из больницы

Выписка из больницы

Телеграф

Также он показал чеки на покупку лекарств на общую сумму в 1329 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кременчуг
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