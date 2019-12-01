В разделе "История" находится огромное количество статей, посвященных началу Второй Мировой войны. Мы подходили к этой теме с разных сторон, опирались на различные источники и просто выстраивали логические конструкции, которые разносят в хлам совково-российскую историю войны. Как известно, суждение, содержащие взаимоисключающие составляющие, считается ложным. Таких подтверждений этой "истории"- бесконечное множество, поскольку она и есть - ложь.

Тем не менее, пациенты носятся со своими сталиными-жуковыми и дидываивале как с писаной торбой, и уже понятно, что эта часть людей не станет самостоятельно разбираться в открытых фактах и никогда не разрушит мир собственного бреда, какие бы аргументы им не приводи. Как это не странно, в связи с этим возникало ощущение того, что эту отраву нужно просто запретить как особо вредное сильнодействующее вещество, типа героина.

Причем, у нас есть нормативно-правовые акты, направленные на декоммунизацию, но это – общий документ, а вот именно того, что связано с той войной – нет. Но вот Европарламент принял резолюцию, посвященную восьмидесятилетию начала той войны и лично я на нее наткнулся совершенно случайно и думаю, что нашей прессе она была не интересна вовсе, а за поребриком ее промолчали намеренно и организованно.

По этой причине ниже будет ее полный текст, без вступительной части, где идут отсылки на международные нормы права, на которые опирался Европарламент, при составлении текста резолюции. Думаю, стоит его дочитать до конца. По ходу текста, я выделю жирным то, что считаю наиболее важным. Кстати, суды на нее тоже должны опираться, когда какая-то дрянь просит отменить переименование улицы Жукова или какого-то другого совкового мясника.

ТЕКСТ

Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности европейской памяти для будущего Европы

A. Поскольку в этом году отмечается 80-я годовщина начала Второй мировой войны, которая привела к беспрецедентному уровню человеческих страданий и оккупации стран Европы на многие десятилетия вперед;

B. В то время как 80 лет назад 23 августа 1939 года коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа, и его секретные протоколы, разделяющие Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами и группирующие их в сферы своих интересов, которые проложили путь к началу Второй мировой войны;

C. В то время как как прямое следствие пакта Молотова-Риббентропа, за которым последовал договор о нацистско-советской границе и дружбе от 28 сентября 1939 года, в Польскую Республику сначала вторгся Гитлер, а через две недели – Сталин, который лишил страну ее независимость и была беспрецедентной трагедией для польского народа – 30 ноября 1939 года коммунистический Советский Союз начал агрессивную войну против Финляндии, а в июне 1940 года он оккупировал и аннексировал части Румынии – территории, которые никогда не были возвращены – и аннексировал независимые республики – Литву, Латвию и Эстонию;

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D. Тогда как после поражения нацистского режима и окончания Второй мировой войны некоторые европейские страны смогли восстановить и начать процесс примирения, в то время как другие европейские страны оставались под диктатурой – некоторые находились под прямой советской оккупацией или влиянием – на протяжении полувека и по-прежнему лишены свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и социально-экономического развития;

E. В то время как преступления нацистского режима оценивались и наказывались с помощью судебных процессов в Нюрнберге, все еще существует острая необходимость в повышении осведомленности, проведении моральных оценок и проведении юридических расследований преступлений сталинизма и других диктатур;

F. В то время как в некоторых государствах-членах коммунистические и нацистские идеологии запрещены законом;

G. В то время как европейская интеграция с самого начала была ответом на страдания, причиненные двумя мировыми войнами и нацистской тиранией, которая привела к Холокосту, и расширением тоталитарных и недемократических коммунистических режимов в центральной и восточной Европе, и способ преодолеть глубокие разногласия и враждебность в Европе путем сотрудничества и интеграции и положить конец войне и обеспечить демократию в Европе; в то время как для европейских стран, которые пострадали от советской оккупации и коммунистической диктатуры расширение ЕС, начиная с 2004 года, означает их возвращение в европейскую семью, к которой они принадлежат;

H. Поскольку воспоминания о трагическом прошлом Европы необходимо сохранить, чтобы почтить память жертв, осудить преступников и заложить основу для примирения, основанного на истине и памяти;

I. В то время как память о жертвах тоталитарных режимов, признание и повышение осведомленности об общем европейском наследии преступлений, совершенных коммунистическими, нацистскими и другими диктатурами, имеют жизненно важное значение для единства Европы и ее народа и для повышения устойчивости Европы к современным внешним угрозам ;

J. 30 лет назад, 23 августа 1989 года, была отмечена 50-я годовщина пакта Молотова-Риббентропа, и жертвы тоталитарных режимов вспомнили во время Балтийского пути беспрецедентную демонстрацию двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев, которые присоединились к сформировать живую цепь из Вильнюса в Таллинн через Ригу;

К. В то время как несмотря на то, что 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР осудил подписание пакта Молотова-Риббентропа, в дополнение к другим соглашениям, заключенным с нацистской Германией, российские власти отрицали ответственность за это соглашение и его последствия в августе 2019 года и в настоящее время продвигают мнение о том, что Польша, страны Балтии и Запад являются истинными зачинщиками Второй мировой войны;

L. В то время как память о жертвах тоталитарных и авторитарных режимов и признание и повышение осведомленности об общем европейском наследии преступлений, совершенных сталинскими, нацистскими и другими диктатурами, имеют жизненно важное значение для единства Европы и ее народа и для повышения устойчивости Европы к современным внешним угрозам;

М. В то время как открыто радикальные, расистские и ксенофобские группы и политические партии разжигают ненависть и насилие в обществе, например, посредством распространения в Интернете ненавистнических высказываний, что часто приводит к росту насилия, ксенофобии и нетерпимости;

1. Напоминает, что, как закреплено в статье 2 TEU, союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинства; напоминает, что эти ценности являются общими для всех государств-членов;

2. Подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, была начата как непосредственный результат пресловутого нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова-Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, имевших цель мирового завоевания, разделили Европу на две зоны влияния;

3. Напоминает, что нацистские и коммунистические режимы совершали массовые убийства, геноцид и депортации и привели к гибели людей в 20-м веке в масштабах, невиданных в истории человечества, и напоминает об ужасном преступлении Холокоста, совершенном нацистским режимом; самым решительным образом осуждает акты агрессии, преступления против человечности и массовые нарушения прав человека, совершенные нацистским, коммунистическим и другими тоталитарными режимами;

4. Выражает глубокое уважение к каждой жертве этих тоталитарных режимов и призывает все институты и субъекты ЕС сделать все возможное для обеспечения того, чтобы ужасные тоталитарные преступления против человечности и системные грубые нарушения прав человека запоминались и передавались в суд, а также гарантировать, что такие преступления никогда не повторятся; подчеркивает важность сохранения воспоминаний о прошлом, потому что без памяти не может быть примирения, и вновь заявляет о своей единой позиции против всякого тоталитарного правления независимо от идеологического фона;

5. Призывает все государства-члены ЕС дать четкую и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, совершенным тоталитарными коммунистическими режимами и нацистским режимом;

6. Осуждает все проявления и распространение тоталитарных идеологий, таких как нацизм и сталинизм, в ЕС;

7. Осуждает исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах-членах ЕС; глубоко обеспокоен растущим признанием радикальных идеологий и возвращением к фашизму, расизму, ксенофобии и другим формам нетерпимости в Европейском союзе и обеспокоен сообщениями в некоторых государствах-членах о сговоре между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами и радикальные, расистские и ксенофобские движения различных политических конфессий; призывает государства-члены самым решительным образом осудить такие действия, поскольку они подрывают ценности ЕС, мира, свободы и демократии;

8. Призывает все государства-члены отметить 23 августа Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, а также повысить осведомленность молодого поколения об этих проблемах, включив историю и анализ последствий тоталитарные режимы в учебных планах и учебниках всех школ ЕС; призывает государства-члены поддержать документацию о неспокойном прошлом Европы, например, путем перевода материалов судебных процессов в Нюрнберге на все языки ЕС;

9. Призывает государства-члены осудить и противодействовать всем формам отрицания Холокоста, включая тривиализацию и минимизацию преступлений, совершаемых нацистами и их пособниками, и предотвращать тривиализацию в политических и информационных дискурсах;

10. Призывает к общей культуре памяти, которая отвергает преступления фашистского, сталинского и других тоталитарных и авторитарных режимов прошлого как способ повышения устойчивости против современных угроз демократии, особенно среди молодого поколения; призывает государства-члены поощрять образование и уровень общей культуры нашего общества и изучение нашей общей истории, включая просвещение о зверствах Второй мировой войны, таких как Холокост, и систематической дегуманизации своих жертв в течение ряда лет;

11. Кроме того, призывает 25 мая (годовщину казни героя Освенцима, ротамастера Витольда Пилецкого) объявить Международным днем борьбы против тоталитаризма, который станет выражением уважения всем тем, кто сражался с тиранией, продемонстрировал свой героизм и настоящую любовь к человечеству, а также дадут будущим поколениям четкий пример правильного отношения к угрозе тоталитарного порабощения;

12. Призывает Комиссию оказывать эффективную поддержку проектам исторической памяти и в государствах-членах и деятельности Платформы европейской памяти и совести, а также выделять адекватные финансовые ресурсы в рамках программы "Европа для граждан" для поддержки память и память жертв тоталитаризма, изложенные в позиции парламента по Программе прав и ценностей 2021-2027 годов;

13. Заявляет, что европейская интеграция в качестве модели мира и примирения была свободным выбором народов Европы в стремлении к общему будущему и что Европейский союз несет особую ответственность за поощрение и защиту демократии, уважение прав человека и верховенство закона не только внутри Европейского Союза, но и за его пределами;

14. Отмечает, что в свете своего вступления в ЕС и НАТО страны Восточной и Центральной Европы не только вернулись в европейскую семью свободных демократических стран, но также продемонстрировали успех при содействии ЕС в проведении реформ и социально-экономическое развитие; подчеркивает, однако, что этот вариант должен оставаться открытым для других европейских стран, как это предусмотрено в статье 49 TEU;

15. Утверждает, что Россия остается главной жертвой коммунистического тоталитаризма и что ее превращение в демократическое государство будет затруднено до тех пор, пока правительство, политическая элита и политическая пропаганда будут по-прежнему отбирать коммунистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим; поэтому призывает российское общество смириться с его трагическим прошлым;

16. Глубоко обеспокоен усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и побелкой преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и считает их опасным компонентом информационной войны против демократической Европы, целью которой является разделение Европы, и поэтому призывает Комиссию решительно противодействовать этим усилиям;

17. Выражает обеспокоенность по поводу продолжающегося использования символов тоталитарных режимов в публичной сфере и в коммерческих целях и напоминает, что ряд европейских стран запретили использование как нацистских, так и коммунистических символов;

18. Отмечает, что продолжающееся существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов (парков, площадей, улиц и т. д.), прославляющих тоталитарные режимы, прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и используется для пропаганды тоталитарной политической системы;

19. Осуждает тот факт, что экстремистские и ксенофобские политические силы в Европе все чаще прибегают к искажению исторических фактов и используют символику и риторику, которые перекликаются с аспектами тоталитарной пропаганды, включая расизм, антисемитизм и ненависть к сексуальным и другим меньшинствам;

20. Настоятельно призывает государства-члены обеспечить соблюдение положений Рамочного решения Совета, с тем чтобы противодействовать организациям, распространяющим ненавистнические высказывания и насилие в общественных местах и в Интернете, и эффективно запрещать неофашистские и неонацистские группировки и любые другие фонд или ассоциация, которая возвышает и прославляет нацизм и фашизм или любую другую форму тоталитаризма при соблюдении внутреннего правопорядка и юрисдикции;

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21. Подчеркивает, что трагическое прошлое Европы должно и впредь служить моральным и политическим стимулом для решения проблем современного мира, включая борьбу за более справедливый мир, создание открытых и толерантных обществ и сообществ, охватывающих этнические, религиозные и сексуальные меньшинства, и создание Европейские ценности работают для всех;

22. Поручает своему Президенту направить эту резолюцию Совету, Комиссии, правительствам и парламентам государств-членов, российской Думе и парламентам стран Восточного партнерства.

Не удивительно, что такой текст завязнет между зубов очень многой нашей дряни, которая прикинулась властью, а потому – тишина в эфире. Особенно цинично это выглядит потому, что в тексте особый упор сделан на Холокосте. В общем, как было написано в предыдущей статье, черная полоса всегда заканчивается, и тогда надо понимать, что мусор надо вывозить, начиная с уровня фундамента. Иначе – ничего не получится.

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