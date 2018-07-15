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"Ложь исчезнет": крымскотатарский активист написал мощное письмо евродепутату

2.3тЧитать новость на украинском

Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, который арестован в Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир", написал письмо евродепутату Ребекке Хармс.

Хармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым и раньше общалась с ним по видеосвязи, а также опубликовала письмо на своем сайте.

"Сегодня более 115 детей воспитывают без родителей, дети остаются без их заботы и любви. Матери и женщины десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением. Очевидно, что безнаказанность, связанная с политической конъюнктурой, как в Крыму, так и в Украине, бессилие от несправедливости репрессий, посеяла мысли о безнадежности среди некоторых из нас. Но молодые активисты полны сил. Они уверены, что облегчение придет, а ложь исчезнет", - написал Сервер Мустафаев.

Также он сожалеет, что скорость реакции мирового сообщества (на ситуацию в Крыму - ред.) растянулась уже более чем на 4 года.

Крым.Реалии

В ответ Ребекка Хармс также заявила, что те, кто "празднует чемпионат мира в России", поддерживают авторитарный режим.

"Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, как Сервер Мустафаев", - написала евродепутат.

Напомним, 21 мая в аннексированном Крыму подконтрольные России силовики задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и крымского татарина Эдема Смаилова. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

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Ранее в своем блоге на OBOZREVATEL журналист Осман Пашаев заявил, что "если Сервер террорист, то все 45 миллионов граждан Украины террористы". "Весь терроризм Сервера в том, что мы знаем о репрессиях в Крыму. Из стримов и фотографий. Из работ Сервера и его коллег из "Крымской солидарности", - добавил он.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ребекка Хармс
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Все крымские татары, в Республике Крым, работают, учатся, воспитывают детей, одним словом - радуются спокойной благополучной жизни. А преступники, неудачники и больные пишут брехливые письма зарубежным кредиторам, которые все равно не помогут, оккупация Крыма закончилась в 2014 году.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"В ответ Ребекка Хармс также заявила, что те, кто "празднует чемпионат мира в России", поддерживают авторитарный режим." Короче, большинству стран мира пох на скулёж и бредни всякой щеневмерлой шушвали с их заокеанскими сюзеренами
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прикольный разговор дух терпил.
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