"Лондон прекрасен!" Победители конкурса "Авиатор 2018" посетили британский Thorpe Park

Сто украинских студентов-победителей масштабного образовательного проекта "Авиатор 2018", который уже седьмой год подряд проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова, посетили парк развлечений Thorpe Park в Лондоне (Великобритания).

Юные авиаторы после визита на одно из самых престижных мероприятий в отрасли авиации – международную выставку Фарнборо, осмотрели главные достопримечательности столицы Королевства и насладились гостеприимством британцев.

В комментариях OBOZREVATEL студенты рассказали, что же их впечатлило больше всего.

"На выставке Фарнборо мы увидели очень много бизнес-авиации, здесь подписываются миллионные контракты, а нам дали прекрасную возможность посмотреть шоу-румы серьезных мировых производителей. Очень впечатлил стенд Boeing, мы увидели несколько новейших технологий, которые они внедряют в производство", - рассказал студент Национального авиационного университета Александр Литвиненко.

По его словам, сама Великобритания также вызвала положительные эмоции.

"Хорошие и приятные впечатления о Лондоне. Очень фотогеничный город, я все фотографировал, мне очень нравится! Все выглядит минималистично и опрятно! Мы гуляли по городу и просто наслаждались! Все очень красиво!" - добавил Александр.

Студенты признались, что побеждать в конкурсе "Авиатор 2018" было трудно, но результат того стоит.

"Задания были сложные, но все четко и справедливо... Самым ответственным моментом была защита проекта, нужно было максимально проявить себя в ораторском искусстве и доказать, что именно твоя тема является уникальной и имеет будущее", - рассказала Ольга Петренко, которая учится в Национальном аэрокосмическом университете в Харькове.

Ольга добавила, что осталась в восторге от Farnborough и Лондона.

"Я впервые в Великобритании и благодарна Фонду Бориса Колесникова за шанс побывать на Фарнборо, увидеть прекрасный Лондон, познакомиться с его жизнью и культурой. Нам удалось погулять по британской столице, посмотреть ее невероятную архитектуру, Таурский мост, Букингемский дворец, Thorpe Park", - сообщила она.

Студент Национального авиационного университета Владислав Сиренко, который изучает эксплуатацию авиационных судов, рассказал OBOZREVATEL, что ранее не видел столько самолетов, сколько было представлено на Фарнборо.

"Лондон - очень красивый, но было безумно непривычно. Смотришь по телевизору и думаешь: "Вау, Лондон", а потом сам здесь оказываешься и не верится. Очень жаль, что не удалось посмотреть на Биг-Бен, так как он закрыт на реставрацию, но мы попали к Таурскому мосту, - это очень красиво и интересно! Все очень классно, все понравилось! Я счастлив, что победил и попал сюда!" - отметил Владислав.

"Лондон – это старинный город. Проходишь и каждое здание для тебя – какая-то загадка. Ты хочешь проникнуться, узнать больше, поскольку у каждого кирпичика есть своя история. Безумно понравился музей мадам Тюссо, да и весь Лондон прекрасен!" - поделилась мнением студентка Днипровского национального университета имени Олеся Гончара Елена Мироненко.

"Великобритания вызвала неожиданные эмоции. Это страна контрастов! Очень понравился Тауэрский мост, знаменитый "глаз" Лондона - колесо обозрения, огромных масштабов и красивая с подсветкой набережная. Общались с британцами. Они очень отзывчивые, всегда пытались помочь", - рассказала OBOZREVATEL студентка Херсонского национально-технического университета Татьяна Селуянова.

Отметим, ранее для победителей "Авиатора 2018" на Фарнборо провели экскурсии и мастер-классы, показали новейшие разработки авиакосмической сферы.

Также к украинским студентам присоединился и президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Победители нашего конкурса – успешны, перспективны, знают английский. Это будущее нашей страны, элита нации. Искренне говорю спасибо вузам и родителям, которые подготовили такую талантливую молодежь. Если бы уровень образования в нашей стране менялся благодаря образовательным конкурсам моего Фонда, я бы проводил их раз в месяц. Но наши конкурсы – всего лишь дополнение, а базовое образование в вузах – это основа. Посещение мировых авиасалонов для ребят – лучшая практика. Практика всегда интереснее для них, чем теория, она позволяет своими глазами увидеть и пощупать то, что нарисовано в учебнике", - подчеркнул Борис Колесников, поздравив ребят с победой во всеукраинском проекте.

Напомним, благотворительный Фонд уже 8 лет подряд проводит конкурс "Авиатор 2018". За этот период в нем участвовали более 20 тысяч студентов со всей Украины. Важно, что к масштабному проекту присоединились не только все авиационные вузы страны, но и ведущие технические учебные заведения.

500 студентов-победителей "Авиатора", посетили престижные мировые авиационные выставки в Лондоне и Париже, открыли для себя большой мир авиации и получили мотивацию работать в Украине.