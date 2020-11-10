ЗАВТРА ПОД КАБМИНОМ

Митинг против карантина выходного дня.

Редчайшую х*йню придумали в Кабмине.

Закройте уже все, вообще все, включая транспорт, метро-маршрутки, на две недели – это точно работает, проверено во многих странах.

Мы за жесточайший локдаун. Да, нужна будет помощь многим людям – позовите нас, мы и умеем, и поможем.

Бизнес, волонтеры, коллцентры – никто с голоду не умрет.

Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетом.

Этим сообщением я зову всех наших партнеров и сотрудников на митинг против тупых решений власти.

Завтра у Кабмина, 11.11, в 10.00.