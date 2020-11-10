Локдаун в Украине: закройте уже все – это точно работает
ЗАВТРА ПОД КАБМИНОМ
Митинг против карантина выходного дня.
Редчайшую х*йню придумали в Кабмине.
Закройте уже все, вообще все, включая транспорт, метро-маршрутки, на две недели – это точно работает, проверено во многих странах.
Мы за жесточайший локдаун. Да, нужна будет помощь многим людям – позовите нас, мы и умеем, и поможем.
Бизнес, волонтеры, коллцентры – никто с голоду не умрет.
Вы не правительство, вы обезьяна в центре управления полетом.
Этим сообщением я зову всех наших партнеров и сотрудников на митинг против тупых решений власти.
Завтра у Кабмина, 11.11, в 10.00.
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Источник:Facebook Гарика Корогодского