Локдаун в Украине нужно вводить в ближайшие дни, а в январе уже выходить, – Ковтонюк

Экс-заместитель министра здравоохранения и руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что локдаун в Украине необходимо вводить в ближайшие дни.

По его словам в интервью "Униан", через месяц области должны начать из него выходить, при условии выполнения целевых индикаторов.

Ковтонюк пояснил, что существует четыре целевых индикатора, отражающих возвращения контроля над распространением коронавируса.

Они касаются количества случаев, количества положительных тестов (5% от всех взятых) и количества заполненных коек в больницах. Кроме того, необходимо, чтобы динамика хода эпидемии стабильно шла на убыль.

"Через месяц жесткого локдауна смотрим на индикаторы и выходим, или ждем еще неделю. Мы думаем, что при таких условиях во второй половине января с карантину можно было бы выйти всей страной", – отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что логика такого подхода в том, что на короткий период "дают подышать" врачам и снимают с них нагрузки на месяц. При этом система тестирования и отслеживания контактов должна "прийти в себя" и усилиться.

"Я могу объяснить почему месяц, а не две, не три недели. У нас обсуждается вариант: "Давайте закроемся, потом откроемся, затем снова закроемся".Так работать не будет. В Европе локдаун начинал влиять на количество случаев лишь на второй-третьей неделе, а на пятой-шестой – уменьшалось количество госпитализированных и смертей вследствие COVID-19", – напомнил Ковтонюк.

Эксперт пояснил, что это связано с тем, что существует "отложенный эффект". Согласно европейским исследованиям, от инфицирования до заболевания проходит в среднем пять дней, до госпитализации – 10-14, до смерти – 14-18 дней.

"Влияние каких-либо ограничений состоится не ранее двух-трех недель. Мы не сможем понять раньше чем через месяц, есть ли устойчивая тенденция к снижению", – добавил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что небольшими карантинными ограничениями распространение коронавируса уже не остановить. Они могли использоваться месяц назад.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на пять. Такое мнение выразил главный врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий.