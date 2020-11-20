Врач – о необходимости локдауна: без него мы не справимся, я бы вводил еще две недели назад

В Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19 и тяжелых случаев, поэтому введение локдауна в стране необходимо.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" высказал главврач госпиталя МВД Юрий Сак. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Сак Скриншот видео

Как отметил медик, никто не ставит под сомнение, что чтобы снизить статистику, нужно вводить ограничения

"Плотная коммуникация населения приводит к росту заболеваемости. В результате мы имеем рост тяжелых случаев. В результате – то, что я вижу по своему госпиталю, – действительно рост "отяжелевших" случаев, неизбежно растет летальность", – сказал он.

За последние две-три недели в его больницу попало в разы больше пациентов с осложненными формами. По состоянию на пятницу там находилось 30 "тяжелых" больных, которые требовали кислородной терапии. Кроме того, смертность от коронавируса и его осложнения "молодеют".

Сак подчеркнул, что для любой инфекции работает правило: чтобы "сбить" ее рост, нужно разорвать цепочку передачи вируса.

"Локдаун и ограничительные меры – самые действенные и простые методы", – сказал врач.

"Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас со мной как с врачом вступит в дискуссию... Но если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры, более жесткие", – уверен он.

Медик добавил, что вводил бы полный локдаун, "не дожидаясь 15 тысяч новых больных в сутки", еще две недели назад.

О карантине выходного дня Сак сказал, что "это даже не карантин". Он добавил, что если жесткие ограничения не введут, медицина не выдержит. "Без локдауна мы не справимся", – сказал врач.

Трансляция эфира:

Как писал OBOZREVATEL, недавно появилась информация, что власти решили ввести полный локдаун в Украине для сдерживания пандемии. В Офисе президента прокомментировали вероятность жесткого "новогоднего" карантина.