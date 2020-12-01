Данилов подтвердил версию OBOZREVATEL: локдаун введут под "Квартал 95"?

Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 будет введен в любом случае.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Сейчас власть оговаривает точную дату.

По словам главы СНБО, избежать локдауна украинцам в любом случае не удастся.

"Единственный вопрос времени – то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет – это сто процентов", – уточнил Данилов.

Ранее появилась информация о том, что Зеленский намерен ввести в Украине локдаун только с 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Квартала 95", отработать новогодние корпоративы.

О таких намерениях гаранта OBOZREVATEL стало известно из личных источников. Ранее же украинцы высказали предположение, что вероятная дата введения жесткого карантина в стране – 24-25 декабря – может быть связана с концертом "Вечернего квартала" в Киеве, который должен состояться 22 декабря.

Как и прогнозировали эпидемиологи, после относительного затишья летом многие страны мира с наступлением осени столкнулись со второй волной коронавируса. Количество случаев заболевания в большинстве европейских стран перевалило за миллион, а смерти от инфекции и спровоцированных ею осложнений считают десятками тысяч.

Многие страны в Европе уже вернулись к локдауну. Среди них – Италия, Франция, Великобритания, Испания, Израиль, Австрия, Польша, Австралия. При этом Украина постоянно откладывает введение тотального локдауна.

По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, Украине нужен 3-недельный локдаун, чтобы сбалансировать эпидемию коронавируса с эпидемией других острых респираторных инфекций, в частности, гриппа.

Что происходит при локдауне?

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

Не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что локдаун в Украине может привести к существенному снижению заболеваемости коронавирусом, его следует объявить уже сейчас. Но такие жесткие ограничения могут потребовать введения в стране чрезвычайного положения.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. Если локдаун будет введен до Нового года, в январе придется еще раз усиливать карантин, добавил он.