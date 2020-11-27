У Зеленского сообщили, когда примут решение по локдауну в Украине

Решение о необходимости локдауна в Украине будет принято после третьей недели карантина выходного дня (28–29 ноября).

Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, с вопросом нужен или нет локдаун – все очень просто. Он будет решаться по итогам того, как пройдут третьи выходные жесткого карантина.

"Чего мы пытаемся добиться карантином выходного дня? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Заполняются больницы, открываются другие перепрофилированные больницы, начинают везти в другие места, люди снимают на видео, как переполнены больницы, выкладывают в соцсети, не зная о том, что соседняя больница полупустая и туда теперь везут всех пациентов. Это же тоже такая чуть-чуть накрученная штука.

Мы пытаемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и за это время увеличивать количество коек, в первую очередь – с кислородом и другим необходимым оборудованием", – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями. Это решение базируется в первую очередь на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц.

"Главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

"Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом", – сказал он.

Тимошенко добавил, что если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эпидемиолог Сергей Кравченко считает, что в Украине нужно вводить локдаун на 60 дней.