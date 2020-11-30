Садовый заявил, что локдаун "не должен отменить Рождество" во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в городе "нельзя отменять Рождество", несмотря на COVID-19, поскольку во Львове в это время "всегда особая атмосфера" и многие хотят ее увидеть.

Городской глава отметил, что украинское правительство еще не решило окончательно, как будет выглядеть локдаун, "но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона". Слова мэра цитируются на сайте Львовского городского совета.

Как заявил Садовый, в городских коммунальных больницах занято около 49% коек для пациентов с коронавирусом.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится по количеству людей, которые заболели, по койкоместах", – сказал политик.

По словам мэра, местная власть понимает, "что Рождество отменить нельзя". "Ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", – заявил он.

Садовый придерживается мнения, что ситуацию с заболеваемостью нужно ежедневно мониторить и делать акцент на соблюдении масочного режима. Это, как считает мэр, "может дать больший эффект, чем просто резко все остановить".

Глава Львова добавил, что жесткие ограничения могут стать очень большим ударом по экономике города.

"По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова – надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", – утверждает мэр.

В горсовете отметили, что в 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро 30 ноября находилось 108 пациентов; в 1-й – 93 пациента; в больнице скорой медицинской помощи – 267; в 5-й больнице – 107; в 4-й – 4 пациента; в городском роддоме – 19 пациентов с COVID-19.

Добавим, Львовская область занимает третье место в Украине среди регионов с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что рождественская ярмарка в городе "должна" состояться, несмотря на пандемию COVID-19. В сети нашлись как противники, так и сторонники этого решения.