Локдаун нужен до Нового года, иначе 15 тысяч больных в сутки покажутся "цветочками", – врач

Если не ввести в Украине полный локдаун, то через две-три недели 15 тысяч зараженных коронавирусом в сутки покажутся "цветочками".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий. Он отметил, что откладывать усиление карантинных мер до новогодних праздников нельзя.

По словам врача, возможности системы здравоохранения уже на пределе.

"Уже мы видим, что нагрузка чрезмерная. Люди звонят, пишут, просят про помощь с госпитализацией, кислородом, концентраторами и так далее. То есть госпитализировать пациентов уже некуда. И даже сейчас это все еще цветочки, ягодки будут потом. Я не пугаю, а просто говорю, если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тысячах заболевших", – отметил Лапий.

По словам доктора, карантин выходного дня не позволит разгрузить систему здравоохранения. Поэтому, по его мнению, нельзя откладывать введение локдауна до новогодних праздников.

"Локдаун – вопрос в плоскости эпидемиологии, а не политики. Задача государства – принять меры, чтобы малый бизнес не остался один на один со своими проблемами, чтобы не противопоставлять такую эффективную меру, как локдаун, экономике и чьему-то частному бизнесу. Не надо смешивать эти категории. Сейчас мы уже говорим не о цифре новых случаев, а о способности системы медицины, а она уже не может предоставить госпитализацию. Речь о действительно серьезных случаях, когда людям требуется кислород. И их уже некуда класть. Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике", – подытожил Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун в Украине для сдерживания распространения COVID-19, сроком не менее трех недель с механизмом компенсации для населения.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".