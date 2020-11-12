Украине грозит протокол сортировки больных, новый локдаун не исключают – Радуцкий

Введение нового локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости COVID-19 не исключается в Верховной Раде.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий. Программа транслировалась в четверг, 12 ноября, на странице ТСН в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Условием введения новогожесткого карантина, по словам чиновника, будет введение протокола сортировки больных COVID-19. Тогда, как сказал Радуцкий, локдаун "возможен".

Речь идет о специальном руководстве для медиков, в котором определяется, каким пациентам лучше оказывать помощь, а каким нет при условии перегрузки системы.

Михаил Радуцкий в "Право на владу" Скриншот видео

"Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить – это катастрофа для страны", – пояснил Радуцкий.

В то же время он сказал, что новый жесткий карантин украинская экономика не выдержит, хотя весенний и помог медсистеме подготовиться к пандемии и избежать перегрузки на первое время.

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