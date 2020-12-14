Локдаун некому будет вводить при 35 тысячах случаев COVID-19 в день, – экс-заместитель главы Минздрава

Украина имеет слишком несовершенную систему тестирования на коронавирус – только примерно 35 тысяч проверок в день. Следовательно, если ежедневный прирост заболеваемости достигнет такой же цифры в указанных условиях, локдаун уже некому будет вводить.

Об этом написал на личной странице в Facebook глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Министерства здравоохранения Павел Ковтонюк. Он скептически отнесся к критической черте скорости распространения болезни в Украине, озвученной министром Кабинета министров Олег Немчиновым.

"Есть одна проблема. Сейчас у нас в среднем проводят 35-36 тысяч тестов в день. Что такое 35 тысяч новых случаев в день при системе тестирования в 35 тысяч тестов в день? Это где-то, как ситуация в Англии в начале фильма про зомби-апокалипсис "28 дней спустя". Локдаун, конечно, надо будет вводить, правда уже некому будет", – подчеркнул эксперт.

Ковтонюк пояснил, что при нормально налаженной системе тестирования населения качество ее работы должно оцениваться по коэффициенту выявления – в норме он не может превышать 5% (то есть, обнаруживают пять положительных случаев из каждых 100 проведенных тестов).

"У нас сейчас 33%. То есть, тестов надо проводить где-то в шесть раз больше. Вопрос: если бы сейчас проводили 200 тысяч тестов в день вместо 35 тысяч, обнаружили ли бы вместо 12-13 те самые 35 тысяч случаев? Подумать над ответом оставляю вам. Наша система тестирования сейчас – это как мерить температуру термометром, у которого максимальная отметка 37,5", – отметил экс-замглавы Минздрава.

"Или вспомните сериал "Чернобыль". Там когда взорвалось, в центр присылали данные, что уровень радиации высокий, но стабильный и не достиг критических значений. Потом оказалось, что его мерили старыми отечественными счетчиками, которые постоянно показывали свои максимальные отметки. А когда взяли какой-то немецкий счетчик, то на нем уже зашкалило как надо. Что-то такое у нас с тестами. Поэтому не волнуйтесь, нового коронавирусного предела не будет. Можно идти в "Ocean Plaza", – возмутился Ковтонюк.

Напомним, согласно решению правительства, с 8 по 24 января включительно в Украине продлится усиленный карантин. Он предусматривает запрет работы непродовольственных магазинов, развлекательных заведений, театров, кинотеатров, учебных заведений и тому подобного. При этом транспорт продолжит ездить.

Впрочем во многих странах мира локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это запрет людям свободно покидать свои дома (за некоторыми исключениями). Его могут ввести на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

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