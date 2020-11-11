"Локдаун" назвали словом 2020 года: его использовали на 6 000% чаще

"Локдаун" назвали словом 2020 года по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Использование этого слова на сайтах, в книгах, газетах и на телевидении увеличилось на 6 000%.

В топ-10 года также попали такие слова, связанные с пандемией: "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", а также "бессрочный отпуск" и "ключевой работник", сообщает пресс-служба Collins Dictionary.

Отмечается, что слово "локдаун" пришло из тюремной лексики. Локдаун – это когда заключенных не выпускают из камер за нарушения, но в 2020 году значение этого слова изменилось.

"В сознании большинства людей локдаун – это меры, связанные с охраной здоровья", – говорится в статье.

Также, по версии словаря, в 2020 году часто использовали словосочетание "Black Lives Matter" – это выражение стало слоганом антирасистского движения. Кроме того, для описания человека, который снимает короткие видео в TikTok, придумали название – "TikToker".

Отметим, что в 2019-м главным словом года назвали выражение climate strike ("климатическая забастовка"), которое стало популярным благодаря шведской экоактивистке Грете Тунберг.

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