Локдаун на Новый год: Степанов ответил на инициативу

Вводить полный локдаун на новогодние праздники в Украине нужно учитывая эпидемиологическую ситуацию и состояние экономики в стране.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в эфире "Украина 24". Чиновник отметил, что ведется постоянный мониторинг COVID-19 с точки зрения увеличения числа зараженных.

"Понятно, что с точки зрения эпидемиологии и расторжения цепи лучший метод – это полное расторжение передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю чисто с медицинской точки зрения", – отметил министр.

Однако, по его словам, необходимо учитывать состояние экономики Украины, которая может не выдержать локдауна.

"Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной", – резюмировал Степанов.

Отметим, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что о локдауне нужно сообщать заранее, чтобы украинцы и бизнес могли подготовиться.

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", – рассказал чиновник.

Министр объяснил, что на праздники будет наблюдаться большое скопление людей, которого нельзя допустить.

"Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL: