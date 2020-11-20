У Зеленского прокомментировали вероятность локдауна на новогодние праздники

В Офисе президента Украины утверждают, что власти еще не решили, будут ли вводить новый локдаун на новогодние праздники.

О чем-то окончательном говорить еще рано. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Идея введения более жесткого карантина на Новый год и Рождество не новая, эту возможность обсуждают в том числе в Европе.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано.

Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал Тимошенко.

Напомним:

Сразу три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL вероятность введения полного локдауна в Украине для сдерживания пандемии.

Точная дата еще не определена. Предварительно, карантин значительно усилят в период новогодне-рождественских праздников.

За локдаун также выступили и в Министерстве внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пояснил, как Украина должна использовать локдаун.