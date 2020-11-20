У Зеленского прокомментировали вероятность локдауна на новогодние праздники

Дарья Дурова Общество 18:21, 20.11.2020

В Офисе президента Украины утверждают, что власти еще не решили, будут ли вводить новый локдаун на новогодние праздники.

О чем-то окончательном говорить еще рано. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Идея введения более жесткого карантина на Новый год и Рождество не новая, эту возможность обсуждают в том числе в Европе.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано.

Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал Тимошенко.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пояснил, как Украина должна использовать локдаун.

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