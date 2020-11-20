В Украине готовы ввести локдаун на Новый год и Рождество: OBOZREVATEL узнал подробности

Сразу три источника в правительственных кругах подтвердили OBOZREVATEL информацию о введении полного локдауна в Украине для сдерживания эпидемии коронавируса. Решение практически принято, мэров городов предупреждают об этом на селекторных совещаниях. Единственное, что пока неизвестно – дата усиления карантина. На этот счет есть два варианта.

Когда в Украине опять закроют все и сколько времени это продлится – читайте в материале OBOZREVATEL.

Итак, главное: украинское правительство намерено ввести полный локдаун на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, чтобы избежать полного коллапса медицинской системы и уберечь человеческие жизни.

Как узнал OBOZREVATEL, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки. Мэры городов уже предупреждены о ситуации на селекторных совещаниях.

"Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников", – рассказал достоверный источник в правительстве.

В то же время правительство не советовалось с Верховной радой и не обсуждало вариантов карантина в Украине для сдерживания эпидемии – подчеркнула депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смоглюк.

"Полный локдаун – закономерно в условиях отсутствия тотального контроля и понятно, что ничего другого власть предложить не может. Среди моих знакомых каждый второй заразился. Легко заболеть в общественном транспорте. Других мер не предвижу. Но с нами никто не обсудил никаких вариантов, никто не советовался. Рада тоже находится на карантине", – сказала она.

За вариант полного локдауна также выступили и в Министерстве внутренних дел. Об этом сказал заместитель министра Антон Геращенко, назвав карантин выходного дня полумерой для сдерживания эпидемии. При этом он также призвал принять меры для поддержки бизнеса в период карантина.

"У правительства не будет другого выбора, как ввести полный локдаун через несколько недель, как только мы дойдем до 20 тысяч заболевших. Поэтому я категорически против карантина выходного дня. Эффективности мало, а вреда – больше. Зачем сейчас убивать бизнес и не давать ему возможности работать? Логичнее всего закрыться на праздники, с 20 декабря по 15 января, главное – дотянуть до того времени. До середины декабря еще очень далеко", – отметила депутат от партии "Европейская солидарность" и член комитета по здравоохранению Яна Зинкевич.

Отметим, накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом – 20-25 декабря.