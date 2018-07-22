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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Лия Ахеджакова, вы поддержали "террориста-неудачника"

Дорогая Лия Ахеджакова! Поскольку телевизор вы не смотрите, вынуждена сама сообщить вам о вашей тяжелой политической ошибке. Вы поддержали "террориста-неудачника" Сенцова. Но даже не подумали поднять свой голос в защиту героини русского народа, томящейся в американских застенках, Марии Бутиной. Выговор вам с занесением от телеканала Россия-24. А также парочке ведущих радио Эхо Москвы, которым тоже строго указано, кого им следует поддерживать, а кого нет.

UPD. Позвонила Лие. Рассказала, что вот без ее поддержки им в деле Бутиной похоже не обойтись. Реакция:

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- Во-первых, всегда радуюсь, что я в хорошей компании. В данном случае журналисток "Эха". Во-вторых, что значит Сенцов "террорист-неудачник"? Это значит неудавшийся? За что же он тогда сидит? А Бутина - это удачливая шпионка? Но я не могу ее поддержать. Я не уверена, она Бутина или Путина. Я не могу защищать полу-Путину. Это без меня.

UPDD. Сюжет в прилагаемой ссылке.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персона
Лия Ахеджакова
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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