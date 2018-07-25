Ливни стихнут: синоптик рассказала, когда придет жара

В Украине до конца месяца установится дождливая погода, но в первых числах августа придет жара.

"Я уже писала не раз, что над нами длительное время стационирует циклон Halina. А циклон летом - это ливни, грозы, град и шквалы. Каждый из нас был свидетелем если не всего набора, то большинства явлений - точно. Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут (на карте), то есть, это все должно уже затухать. Но. Воздух настолько перенасыщен влагой, что циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают", – объяснила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что по прогнозам, вероятность периодических ливней останется до 28 июля. А 29 числа ожидается прояснение, и лужи немного подсохнут.

"30-го июля - днем ​​без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля - местами локальные дожди днем, а утром и вечером - более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа - уф! Солнечно и жарко", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля на Киев обрушился ураган, из-за чего подземные переходы и улицы были затоплены.