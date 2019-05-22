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Ливни не утихнут: синоптик уточнила прогноз по Украине

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В четверг, 23 мая, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

"Меньшая вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра — в Одесской области", — отметила она.

Ливни не утихнут: синоптик уточнила прогноз по Украине

Температура воздуха в течение дня ожидается +20... +26 градусов, на западе +16... + 22 градуса.

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В Киеве 23 мая окажется во влажной атмосфере, вероятность дождя с грозой, но и прояснения с солнцем также будут присутствовать. Температура воздуха в столице завтра достигнет +23... +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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