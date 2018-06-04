Ливни и шквалы: в Украину идет похолодание

Во вторник, 5 июня, на территорию Украины придет атмосферный фронт, который принесет осадки с последующим похолоданием.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни стоит ожидать дожди, ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы.

"Температура воздуха завтра еще будет высокой, разве в дождях периодически снижаться. А вот 6 июня, за фронтом, в большинстве областей Украины существенно похолодает, до +15 +22 градусов! Разве на юге в среду еще побудут летние дожди и +28 градусов", – написала она.

Синоптик прогнозирует 5 июня в Киеве периодические кратковременные дожди и грозы, и возможное шквалистое усиление ветра. Температура воздуха +26 градусов.

В среду, 6 июня, по ее словам, в столице осадки прекратятся, температура воздуха снизится до +18 +21 градуса.

"В ночь на 7 июня будет очень холодно, +7 +10 градусов (на юге теплее)…А завтра в Украине будет тепло и сыро, встречаем атмосферный фронт", – заключила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, в каких регионах стоит ожидать гроз и похолодания.