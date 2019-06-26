Ливни и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

В четверг, 27 июня, на территории Украины ожидаются дожди и грозы, местами сильные ливни, град и шквалы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня составит +25 +30 градусов, на юге и востоке +28 +33 градуса.

Грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области.

Дождливая погода 24 канал

На востоке и на значительной части юга будет преобладать сухая погода.

По прогнозу синоптика, в пятницу, 28 июня, жара в Украине начнет стремительно падать, и температура воздуха снизится до +20 +25 градусов.

В Киеве 27 июня предусматриваются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха будет достигать 29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до +20 +22 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине жаркая погода ожидается в течение всего июня и июля. 11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет.

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