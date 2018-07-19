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Ливни и грозы: появился свежий дождевой прогноз погоды в Украине

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Украина в четверг, 19 июля, останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе.

Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, в Карпатах ночью – местами сильные дожди; лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-19°, днем 24-29°, в Карпатах 18-23°, сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины сильный дождь. Температура воздуха ночью +15…+18 градусов, днем +24…+27 градуса.

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В Карпатах дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере возможен дождь. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+27 градуса.

В центре ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +16…+19 градусов, днем +26…+28 градуса.

На востоке кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +16…+19 градуса, днем +26…+29 градуса.

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На юге дождь. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +25…+30 градусов.

В Крыму дождь. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градуса.

В Киеве 19 июля кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон Халина, который спровоцирует дожди и грозы почти во всех областях.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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